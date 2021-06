Al via da oggi le somministrazioni delle seconde dosi rinviate agli under 60 che hanno ricevuto la prima inoculazione con Astrazeneca. A partire da questa mattina 17.733 cittadini lombardi riceveranno il richiamo con un vaccino mRNA Pfizer o Moderna ed entro lunedì verranno recuperate tutte le 42mila somministrazioni sospese tra il 12 e il 16 giugno.

“A permettere questo rapido recupero la capacità organizzativa e le potenzialità dei centri vaccinali dove domani sono previste più di 113.000 somministrazioni”, ha comunicato Palazzo Lombardia in una nota.

Sul territorio lariano sono in totale 900 le persone, in gran parte docenti, a cui sarà comunicato il nuovo appuntamento vaccinale. “Le somministrazioni – fanno sapere dall’Asst Lariana – si concluderanno in pochi giorni. Via Napoleona, la palazzina a ridosso di via San Carpoforo, è la sede dove saranno effettuati i richiami”.

Al momento, infine, non è prevista nessuna modifica in provincia di Como sui richiami con il vaccino Moderna attesi dal 21 al 30 giugno, che la Regione ha spiegato di voler spostare in avanti di una settimana. “L’Ats Insubria ha chiesto di aspettare a rinviare – spiegano dall’Asst – perché sono previste ulteriori consegne di vaccino”.