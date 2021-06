Arte, natura e musica: Villa Carlotta si prepara per un’estate ricca di eventi e appuntamenti. Fra le proposte non mancheranno percorsi tematici su parco e museo e due appuntamenti mensili con le visite guidate rivolte ad adulti e famiglie (bambini dai 6 ai 14 anni) e summer camp davvero speciali.

Come da tradizione, grande spazio sarà riservato agli appuntamenti musicali. Dal mese di giugno parte, infatti, la stagione concertistica in collaborazione con Amadeus Arte e Agimus Lombardia mentre dall’8 al 18 luglio va in scena la prestigiosa rassegna LacMus Festival.

Oltre a questi appuntamenti due rassegne espositive saranno presenti nel calendario estivo, Natura e Delizie e A/Essenze Opere scelte della collezione Cattelani.

Natura e Delizie è una mostra dedicata alla valorizzazione del patrimonio storico e naturale di Villa Carlotta, propone al pubblico attraverso una selezione di dipinti, documenti e oggetti d’uso quotidiano come le “delizie della terra” venivano servite sulla tavola della principessa Carlotta e del duca Giorgio II, senza trascurare un riferimento alla sostenibilità delle scelte alimentari del nostro tempo.

Invece una passione quella del collezionismo da sempre perseguita con successo dai proprietari di Villa Carlotta viene riproposta nella mostra Assenze/Essenze Opere scelte della collezione Cattelani.

Di seguito l’elenco completo degli appuntamenti, mese per mese, che vi invitiamo anche a consultare sul sito di Villa Carlotta nella sezione dedicata agli eventi: https://www.villacarlotta.it/it/eventi/