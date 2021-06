Caldo e afa forse hanno tratto in inganno. Una perturbazione atlantica è in arrivo e porterà acqua e abbassamento delle temperature.

Per domani, in Lombardia, è stata infatti diramata un’allerta meteo.



Codice arancione, ovvero di rischio temporali forti, per la giornata di domenica, attualmente solo nella zona di Como, Monza Brianza, Milano, Lecco e Varese.

La Protezione Civile fa anche sapere che potremo assistere a grandinate, localizzate. Sempre il Centro Funzionale Monitoraggio della Regione Lombardia ha emanato invece un avviso di criticità gialla che corrisponde al rischio idrogeologico forte sul bacino di Milano, Valchiavenna, Media-Bassa Valtellina, Laghi e Prealpi Varesine, Lario e Prealpi Occidentali e Orientali, Orobie bergamasche e Valcamonica. A partire dalle ore 10 di domani e fino alle ore 2.00 di lunedì 21 giugno, attesi quindi forti rovesci.