I numeri di oggi confermano il trend positivo in regione. Nessun nuovo decesso nelle ultime 24 ore, questa la notizia più rilevante.

A fronte di 36.933 tamponi effettuati, sono 143 i nuovi contagi da Covid (tasso di positività allo 0,3%).

Continuano a diminuire i ricoverati nelle terapie intensive (-2, restano 47 pazienti) e nei reparti (dove ci sono ancora 195 persone, in calo di 6 nelle ultime 24 ore). I dati per province, vedono 61 nuovi positivi a Milano (di cui 32 in città), 16 a Cremona, 15 a Varese, 11 a Brescia. Sotto i dieci contagi gli altri territori. Nel Comasco se ne contano 5, 3 nel Lecchese e 0 nel pavese.