Variante della Tremezzina protagonista di una mozione in Consiglio regionale presentata da Raffaele Erba, consigliere del Movimento 5 Stelle, che chiede l’istituzione di un tavolo tecnico con gli enti coinvolti e l’aggiornamento costante sull’evoluzione dei lavori: “Sappiamo che la variante della Tremezzina in quella che è la cantierizzazione avrà delle fasi complicate nella gestione del traffico, sicuramente quello che chiediamo è un tavolo tecnico in Regione Lombardia luogo adatto per permettere la concertazione di tutte le parti”, sottolinea Erba.

Lavori e traffico, preoccupazioni condivise

Le preoccupazioni legate alla gestione della viabilità sono state più volte espresse dal sottosegretario della Lega, Fabrizio Turba, che auspica in una chiusura totale del tratto di 3 mesi –anziché 4-, così come in un potenziamento del servizio di trasporto via lago. Ipotesi condivise da Angelo Orsenigo, consigliere del Pd, che chiarisce come “Le cose su cui puntare sicuramente sono due: ridurre al minimo le tempistiche di chiusura totale della strada, la seconda è studiare tutte le possibilità alternative per ridurre i disagi sul territorio”

Mozione sul tavolo, ma in serata deciso il rinvio

La discussione della mozione presentata oggi in Regione, e depositata da due settimane, a causa del prolungarsi della seduta è stata posticipata.

Una decisione commentata con amarezza da Erba.