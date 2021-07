A grande maggioranza (solo 2 astenuti), il Consiglio Regionale dice sì alla mozione presentata dalla Lega per chiedere alla Giunta di Palazzo Lombardia di attivarsi presso il Governo affinché entro metà luglio possano riaprire discoteche, sale da ballo e circoli ricreativi.

“Dalla Lombardia – ha affermato il Consigliere Alessandro Cobetta, nonché primo firmatario della mozione – parte una richiesta di coraggio diretta al Governo centrale per avere finalmente date certe per far ripartire il settore e per far divertire i ragazzi in sicurezza e non all’interno di piazze e spazi dove tutti i controlli vengono meno. Il ministro Speranza dia finalmente il via libera e ascolti il parere del Cts che si è già espresso favorevolmente alle aperture”.

Ha votato a favore anche il Pd, che con il consigliere Pietro Bussolati ha proposto un emendamento per inserire oltre alle discoteche, anche le sale da ballo e i circoli ricreativi. Mentre il M5S con il consigliere Raffaele Erba, ha sottolineato la necessità che venga emanato “protocollo equilibrato che non crei disparità fra i vari esercizi”.