Risalgono di un’unità i malati ricoverati in terapia intensiva in Lombardia, 45 in totale, mentre continua il calo dei degenti nei reparti ordinari, 158 nella regione, 6 in meno rispetto al bollettino diramato ieri.

A fronte di 30.501 tamponi effettuati, sono 129 i nuovi positivi, pari allo 0,4%. Nelle ultime 24 ore, 5 cittadini lombardi hanno perso la vita per il Covid.

I nuovi casi accertati nella provincia di Milano sono 65, dei quali 38 nel capoluogo lombardo. I territori di Lecco e Monza Brianza non registrano alcun nuovo caso, mentre in provincia di Como i contagi accertati risalgono a 10. Varese, con 14 casi è la seconda città per numero di contagi dopo Milano.