Crescono ancora i contagi Covid in Lombardia e passano dai 241 di ieri ai 420 di oggi a fronte di 34.930 tamponi effettuati e nel Comasco salgono da 15 a 25 in 24 ore. Il tasso di positività è in risalita ed è all’1,2%. I numeri diffusi nel bollettino odierno non sono incoraggianti, ma non mancano due note positive: la diminuzione dei ricoverati (in calo di tre nelle terapie intensive, dove restano 32 persone e di otto negli altri reparti dove in totale rimangono 123 pazienti) e non sono stati registrati decessi.



Quasi tutti i territori sono oggi in doppia cifra a parte Sondrio (1) e Lecco (2).



In provincia di Milano si contano 151 nuovi positivi (di cui 81 in città). Nel Comasco, come detto, sono 25 praticamente in un giorno quasi il totale dei casi complessivamente registrati tra il 5 e il 9 luglio scorsi (quando in 5 giorni erano stati in tutto 28).