E’ stata prorogata al 29 luglio, per gli agenti e rappresentanti di commercio lombardi, la possibilità di presentare domanda a Regione Lombardia per il rimborso del bollo auto 2020.

La scadenza era il 14 luglio

“L’auto è come l’ufficio per gli agenti. La scadenza del bando era il 14 luglio, ma da parte della Regione, con gli assessori Davide Caparini e Guido Guidesi, è arrivato quest’importante ulteriore segnale d’attenzione per la nostra categoria fortemente penalizzata nei mesi più difficili dell’emergenza Covid” commenta Alberto Petranzan, presidente di Fnaarc (Confcommercio) che ricorda anche come “per la prima volta in Italia una Regione abbia riconosciuto il rimborso del bollo auto agli agenti e rappresentanti di commercio motore di sviluppo per la piccola e media impresa”. Esprime la sua soddisfazione anche il presidente di Fnaarc Como Pierluigi Frigerio: “E’ un ulteriore segnale di attenzione ed un aiuto per la nostra categoria, che sta cercando faticosamente di recuperare fatturato dopo un anno e mezzo di crisi. Un sentito ringraziamento va a Regione Lombardia e a Fnaarc Confcommercio”.

Apprezzata proroga concessa da Regione Lombardia

Nell’azione con Regione Lombardia, per ottenere questo risultato, determinante è stato il costante supporto di Confcommercio Lombardia: “Molto apprezzata la proroga concessa da Regione Lombardia – è il commento del direttore di Confcommercio Como Graziano Monetti – che evidenzia la sensibilità, più volte sottolineata anche dalla nostra Associazione degli Agenti e Rappresentanti di Commercio della Provincia di Como, verso un settore così strategico e attivo nella Regione che più di altre è stata duramente colpita da questa drammatica pandemia”. Gli agenti e rappresentanti di commercio possono continuare rivolgersi, per un supporto sulla pratica di rimborso, all’associazione territoriale di Fnaarc a Como: tel. 031/2441 – fnaarccomo@confcommerciocomo.it.