L’aggiornamento sul contagio in Lombardia registra, a fronte di 32.332 tamponi effettuati, 381 nuovi casi positivi al coronavirus, pari all’1,1%. Continuano a diminuire i ricoverati nelle terapie intensive: oggi sono 29, 3 in meno rispetto al precedente bollettino, mentre aumentano i pazienti nei reparti, sono 5 in più nelle ultime 24 ore, 128 in totale. Per il secondo giorno consecutivo, comunica la Regione, in Lombardia non sono stati segnalati decessi causati dal Covid, il numero complessivo delle vittime della pandemia è dunque fermo anche oggi a 33.802. Scorrendo i nuovi casi di contagio, divisi per provincia, a Milano sono 130, di cui 77 in città, 43 a Varese, 28 a Mantova, a Monza e Brianza sono 26, 25 a Como, 23 a Brescia, 21 a Pavia, 18 a Bergamo, 17 a Lodi e 13 a Cremona, restano sotto la decina solo Lecco e Sondrio rispettivamente con 6 e 2 nuovi casi positivi.

I dati di oggi

– i tamponi effettuati: 32.332, totale complessivo: 12.030.688

– i nuovi casi positivi: 381

– in terapia intensiva: 29 (-3)

– i ricoverati non in terapia intensiva: 128 (+5)

– i decessi totale complessivo: 33.802 (=)

I nuovi casi divisi per provincia

Milano: 130 di cui 77 a Milano città;

Bergamo: 18;

Brescia: 23;

Como: 25;

Cremona: 13;

Lecco: 6;

Lodi: 17;

Mantova: 28;

Monza e Brianza: 26;

Pavia: 21;

Sondrio: 2;

Varese: 43.