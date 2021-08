Sulla navigazione al Lago, attacco del consigliere regionale del Partito Democratico, Angelo Orsenigo, a Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia.

“Potevano finalmente fare qualcosa in favore del territorio. Potevano votare il mio ordine del giorno in consiglio regionale, durante le sessioni del bilancio di assestamento, che impegnava la giunta a predisporre le risorse necessarie per regionalizzare la navigazione sui laghi lombardi – ha detto il Consigliere del PD – Invece hanno fatto l’opposto, bocciando la mia proposta e costringendo i cittadini comaschi ad attendere altro tempo per la regionalizzazione del servizio”.

Secondo Orsenigo, questa occasione persa si somma ai tanti anni di attesa per il passaggio di consegne tra Governo e Regione Lombardia e il no sarebbe anche in disaccordo con il parere favorevole del ministro leghista Garavaglia venuto in visita a Como.