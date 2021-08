Incidenza dei nuovi casi di coronavirus in calo nel Comasco, ma il tasso di positività non scende, anzi cresce seppur di poco. Secondo i dati diffusi dall’Ats Insubria, relativi al periodo compreso tra 13 il 19 agosto, l’incidenza dei nuovi positivi ogni 100.000 abitanti è pari a 32,04, dal 23 a luglio al 5 agosto non era mai scesa sotto al 41. Un dato confortante nonostante la lieve risalita del tasso di positività passato dal 4 al 4,3%.

Nell’ultima settimana 188 nuovi casi

Nell’ultima settimana sono 188 i nuovi positivi individuati in provincia di Como a fronte di 8.830 tamponi effettuati, dal 6 al 12 agosto erano 215, quasi 11.000 i test somministrati. Secondo l’aggiornamento diffuso dall’Ats, i nuovi casi di positività sono in aumento tra le persone dai 25 ai 64 anni mentre in calo tra gli under 18.

L’appello della vice presidente Moratti a vaccinarsi per i più giovani

Proprio ai più giovani è rivolto l’appello dell’assessore al Welfare e vice presidente di Regione Lombardia, Letizia Moretti, di vaccinarsi in vista della ripresa delle scuole. Le agende degli hub vaccinali massivi –fa sapere l’Ats Insubria- proprio secondo la programmazione regionale si dovrebbero chiudere il 12 settembre, per questo sono stati messi a disposizione slot in grado di consentire a chi ancora non si è vaccinato l’appuntamento nell’arco di 24/48 ore. Potranno presentarsi senza appuntamento solo gli over 60, il personale scolastico e sanitario, mentre tutte le altre categorie dovranno prenotarsi sulle piattaforme regionali.