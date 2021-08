Grave incidente in serata a Lomazzo, in via Lombardia 2. Per cause ancora in corso di accertamento, una moto si è scontrata con un’automobile.

Un impatto violentissimo. Ad avere la peggio il centauro, un uomo di 37anni, che ha riportato nello schianto ferite serie, ma non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto la polizia locale di Lomazzo per i rilievi.