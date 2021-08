Sono 540 i nuovi casi positivi al Covid in Lombardia su 43.598 tamponi, con un tasso di positività all’1,2%, ieri era all’1,6%.

L’aggiornamento diffuso dal ministero della Salute registra complessivamente 331 pazienti positivi in reparto, due in meno nelle ultime 24 ore; mentre nelle terapie intensive si trovano 42 malati, anche in questo caso segnalato un calo di due pazienti.

8 i decessi causati dal virus. In totale le morti dall’inizio della pandemia ammontano a 33.909. I nuovi casi positivi in provincia di Como sono 19, 163 a Milano.