Secondo pareggio per il Como, che torna con un punto dalla trasferta a Lecce. In Puglia finisce 1-1, con i lariani in rimonta dopo il vantaggio dei padroni di casa. Dopo due giornate, la squadra di mister Giacomo Gattuso è tredicesima, unica con due punti in una classifica guidata da quattro formazioni a punteggio pieno, Brescia, Cittadella, Pisa e Ascoli.

Il Lecce conquista il vantaggio con un calcio di rigore al 40esimo del primo tempo. L’arbitro si affida al var e poi assegna rigore per una deviazione di Scaglia. Dal dischetto Coda segna la rete del vantaggio per i padroni di casa. Passano solo due minuti e il Como agguanta il pareggio con Cerri che, servito da Iovine, di testa batte Gabriel.

Nella ripresa il risultato non cambia più nonostante i tentativi dei padroni di casa di conquistare la vittoria. E’ invece la squadra di Gattuso a sfiorare il raddoppio con Solini, che spreca una palla servitagli da Scaglia. Finisce con un pareggio che per i lariani è un ottimo risultato.

Dopo la trasferta di Lecce, la prossima settimana ci sarà una pausa del campionato per gli impegni della Nazionale. Il Como tornerà in campo sabato 11 settembre per la partita casalinga con l’Ascoli. Per quella occasione potrebbe essere pronto lo stadio Sinigaglia.