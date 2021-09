Cermenate dedica un monumento a Gino Bartali, la cerimonia è in programma il 9 ottobre nel giorno del Giro di Lombardia. Il legame tra la provincia di Como e il grande ciclismo si consolida ulteriormente.

Il paese della Brianza, che ha chiesto agli organizzatori di Rcs Sport di far passare dal paese la “classica” che partirà da Como – renderà onore al campione toscano. Proprio a Cermenate, nell’autunno del 1953, Bartali rischiò di perdere la vita in un incidente automobilistico all’incrocio tra tra Cantù e Cermenate, appunto, sulla Statale dei Giovi. Il noto ciclisto nell’impatto venne portato prima all’ospedale di Cantù e poi a Milano. Con il coordinamento del consigliere comunale Giovanni Marcato il monumento sarà collocato nel luogo dell’incidente. Il campione è scomparso nel 2000.

Nella foto la pagina della rivista “Sport illustrato” che raccontò dell’incidente.