All’interno del PIC (il Piano Integrato per la Cultura) 2021/ 2022 “Un Tesoro di territorio”, promosso da Regione Lombardia, il Teatro Sociale di Como/ AsLiCo ha studiato un percorso articolato in tre appuntamenti per il 2021 e altrettanti per il 2022. In agenda domenica 12 settembre, il concerto dei giovani cantanti lirici alle ore 17.00 al Museo e Giardino Botanico di Villa Carlotta a Tremezzina.

Andrés Gallucci al pianoforte accompagnerà finalisti e vincitori delle ultime edizioni del Concorso AsLiCo per giovani cantanti lirici: il tenore Matteo Roma (nel ruolo del Conte D’Almaviva), il baritono Diego Savini (nei panni di Bartolo), il mezzosoprano Chiara Tirotta (Rosina), il baritono Gianni Luca Giuga (Figaro), il basso Alberto Comes (Don Basilio), in una selezione di aria tratte dal Barbiere di Siviglia di Gioachino Rossini e Il canto delle balene, del Teatro Sociale di Como.

Proprio a Villa Carlotta soggiornarono numerosi artisti, da Johannes Brahms a Clara Schumann, tutti accumunati da sodalizi artistici indissolubili, rapporti di amicizia, fonti di ispirazione affini, tensioni emotive provenienti dal Lago. Meta ammirata e visitata anche da Franz Liszt e dallo stesso Gioachino Rossini che ebbe modo di visitare in numerose occasioni, con entrambi le mogli, Isabellsa Colbran e Olympe Pélissier il Lago. Nel Barbiere di Siviglia (composto nel 1816) possiamo rintracciare alcune remote suggestioni provenienti dal Lario, dato che alcuni soggiorni ne attestano la presenza e le incursioni già nel 1813, anno di composizione del Tancredi, scritto, di getto, in poche settimane a Villa Pliniana.