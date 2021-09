Venerdì 17 alle 18 il Como affronta il Frosinone sul campo dello stadio Sinigaglia. Ad accompagnare la partita di calcio è arrivata puntuale l’ordinanza sulle limitazioni alla viabilità.

Ventiquattrore prima del fischio di inizio del match, quindi oggi alle 18, divieto di sosta con rimozione forzata in via Sinigaglia (tratto compreso tra via Masia e via Vacchi).

Dalle 12 di venerdì 17 settembre divieto di sosta con rimozione forzata in via Sinigaglia e viale Puecher (tratto compreso tra viale Vittorio Veneto e piazzale Somaini), viale Vittorio Veneto, Largo Borgonovo, Piazzale Somaini e viale Masia (tratto compreso tra piazzale Somaini e viale Rosselli). Sei ore prima dell’inizio della partita scatterà il divieto di accesso in via Campo Garibaldi e il divieto di circolazione in tutto il perimetro fuori lo stadio. Infine durante la partita sarà interdetto il passaggio pedonale.