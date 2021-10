Oggi al LarioFiere di Erba, sono stati presentati i bandi regionali di sostegno alle imprese in tema di formazione e riqualificazione professionale.

Il primo avviso, riguarda una dotazione finanziaria di 26,5 milioni di euro, e distribuisce risorse per la formazione continua dei lavoratori dipendenti, titolari e soci di piccole e medie imprese, lavoratori autonomi e liberi professionisti.

“Formare per assumere” è invece un bando da 15 milioni di euro. Uno strumento per superare il mismatch e cioè la differenza tra domanda e offerta di lavoro, permettendo alle imprese di colmare il vuoto di profili e competenze in fase di assunzione. In questo caso, i destinatari del bando sono lavoratori che prima dell’assunzione risultavano privi di impiego da almeno 30 giorni e i beneficiari sono datori di lavoro con unità produttiva o sede operativa sul territorio di Regione Lombardia.