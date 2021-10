Partenza da Como e arrivo a Bergamo. Quella di domani sarà una giornata di grande sport. Da piazza Cavour scatterà il 115esimo Giro di Lombardia. Il Lario sarà dunque la base dell’evento mondiale con gli appassionati del pedale che potranno vedere da vicino i più grandi campioni del ciclismo impegnati nella classica-monumento organizzata da Rcs Sport. Tanti i big a partire dal numero uno del mondo, il francese Alaphilippe.

La gara scatterà alle 10,20 (con “chilometro O” a Senna), l’arrivo, invece, è previsto in centro a Bergamo intorno alle 17.

Le limitazioni viabilistiche

Per permettere lo svolgimento della manifestazione dalle 05.00 alle 11.00 di domani sarà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata in via Bianchi Giovini, piazza Roma (area sosta bus turistici), piazza Duomo, via Vittorio Emanuele, piazza Medaglie d’Oro, via Giovio, via Cantù, largo Miglio, via Clemente XIII, Largo Borgonovo, viale Vittorio Veneto, piazzale Somaini, via Martinelli, viale Sinigaglia, via Regina (da via Venini a via santa Marta).

Domani mattina scatterà anche il divieto di circolazione dalle 07.00 fino al transito del veicolo di fine corsa in via Rodari, piazza Roma, via Bianchi Giovini, piazza Cavour (tratto tra via Giovini e via Fontana), via Fontana, via Cairoli.

E dalle 7.00 alle 11.00 nella zona dove ci saranno i mezzi della gara in largo Borgonovo, viale Vittorio Veneto, viale Puecher, piazzale Somaini, via Martinelli, viale Masia (da viale Rosselli a piazzale Somaini), viale Sinigaglia.

Sarà ovviamente vietato immettersi – anche a piedi – nel percorso interessato dal transito della carovana della gara).

Percorso che inizierà – come detto – da piazza Cavour e si snoderà in via Plinio, piazza Duomo, via Vittorio Emanuele II, piazza Medaglie d’Oro, via Giovio, via Cantù, largo Miglio, piazza Vittoria, via Milano, piazza San Rocco, via Napoleona, piazzale Camerlata, via Paoli, via Clemente XIII, via Scalabrini fino al confine comunale con Casnate con Bernate.

La corsa proseguirà per il territorio lariano toccando Cantù, Alzate Brianza, Erba-Buccinigo per arrivare poi verso il Colle del Ghisallo e proseguire con il passaggio in provincia di Lecco e la conclusione a Bergamo. In totale 239 chilometri, sei salite e 4.400 metri di dislivello.