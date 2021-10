In Lombardia, il tasso di positività si attesta allo 0,4%. Nelle ultime 24 ore infatti, a fronte di 61.739 tamponi effettuati, sono 306 i nuovi casi di Coronavirus.

In terapia intensiva, sono ricoverati 56 pazienti, e si registra un aumento di un’unità rispetto a ieri. In salita anche il numero dei ricoveri nei reparti ordinari dove i letti occupati sono 333, otto in più di ieri.

Nelle ultime 24 ore, le vittime del Covid sono state tre. Un numero che porta quindi il totale dei decessi da inizio pandemia a 34.093.

La provincia con più persone positive al Coronavirus è Milano (sono 106) di cui 29 a Milano città. Sia Lodi che Sondrio invece, riportano un solo caso. Mentre nel Comasco, i positivi sono otto.

Sulla campagna vaccinale, nelle scorse ore, l’assessore al Welfare Letizia Moratti ha annunciato che la Lombardia ha superato il traguardo del 90% di adesioni. In provincia di Como la percentuale raggiunge il 91,25%, su una popolazione target di 514.966 persone. Sul Lario, si conferma il piccolo paese di Trezzone il più vaccinato, dove a ricevere la prima dose sono stati il 97,94% dei cittadini, mentre Zelbio con il 76,82% è in fondo all’elenco. Il capoluogo si attesta al 90.50%.