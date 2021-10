Terza dose di vaccino anti Covid in co-somministrazione con l’antinfluenzale soltanto per i cittadini over 80 e per le persone immunocompromesse. A ribadirlo in una nota è la Direzione generale Welfare di Regione Lombardia che fa inoltre sapere come la somministrazione della terza dose anti Covid-19 nelle farmacie aderenti è sospesa mentre resta garantita la prenotazione attraverso il portale dedicato: www.prenotazionevaccinicovid.regione.lombardia.it

“Per quanto riguarda l’offerta del vaccino antinfluenzale (non in abbinamento con il vaccino anti Covid-19) – prosegue la nota – la prenotazione sarà possibile a partire dal 28 ottobre, su una piattaforma informatica dedicata, nel centro più vicino. L’offerta gratuita sarà garantita a tutti i soggetti previsti dalla circolare ministeriale: over 65, persone fragili, donne in gravidanza e bambini da 6 mesi ai 6 anni”.

Dalla metà di ottobre – inoltre – partirà la somministrazione del vaccino antinfluenzale negli gli ambulatori dei medici di medicina generale (Mmg) che aderiscono alla campagna, attraverso l’organizzazione delle proprie agende e l’adesione dei propri pazienti.

Infine la vicepresidente e assessore al Welfare di Regione, Letizia Moratti, lancia un appello alle donne in gravidanza che non hanno ancora aderito alla campagna vaccinale anti-Covid. “Ricordo che per questa categoria è possibile vaccinarsi senza prenotare recandosi liberamente presso un qualunque centro vaccinale della Regione – spiega Moratti – La vaccinazione in gravidanza e in allattamento non solo non comporta rischi, come evidenziato dai dati scientifici, ma è uno strumento centrale per proteggere le donne e di conseguenza i neonati”.