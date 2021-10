Nessuna vittima in Lombardia nella giornata di oggi per il Covid. L’ultimo bollettino della regione registra zero decessi e un numero di ricoveri in calo. I nuovi contagi accertati sono 432 a fronte di 106.211 tamponi processati, con un tasso di positività che si attesta allo 0,4%.

Diminuisce la pressione sugli ospedali. Nei reparti ordinari i pazienti ricoverati sono 287, dieci in meno rispetto a ieri. Nelle terapie intensive i ricoverati sono invece 55, uno in meno rispetto alle 24 ore precedenti.

In provincia di Como i nuovi contagi accertati sono 21.