Piano di Gestione del cervo e del cinghiale: firmato il protocollo tra Regione Lombardia, Province di Como e Sondrio e Riserva Naturale Pian di Spagna e Lago Mezzola, per trovare una soluzione al numero sempre crescente di questi animali in particolare nell’Alto Lago. Il testo si compone di 10 articoli e definisce gli impegni delle due provincie coinvolte nella gestione e nel contenimento delle popolazioni di cervo e cinghiale con le rispettive polizie provinciali.

Ritornare all’habitat ideale per l’avifauna

Soddisfazione è stata espressa da Roberto Vignarca, presidente della Riserva: “Dopo più di un anno d’intenso lavoro siamo riusciti ad ottenere l’approvazione del piano. Ora è importante collaborare per raggiungere il risultato previsto e l’ obiettivo prefissato. Spero con l’aiuto di tutti ai vari livelli si possa portare al riequilibrio ambientale degli habitat prioritari, per l’avifauna migratoria e stanziale ed alla tranquillità agronomica gestionale in questo bellissimo territorio di natura protetta”. “È un’ottima notizia –commenta il sottosegretario ai rapporti con il consiglio di Regione Lombardia Fabrizio Turba- grazie a questo protocollo si riuscirà ad arginare e risolvere l’attuale situazione di emergenza faunistica causata dall’eccessiva popolazione di cervi e cinghiali del nostro territorio, risolvendo così i disagi dei nostri agricoltori e dei cittadini”.

La Riserva metterà a disposizione i suoi professionisti

Il testo sottoscritto, prevede da parte della Riserva la messa in campo delle figure professionali specialistiche per il coordinamento delle azioni in campo, come faunisti, agronomi ma anche l’attivazione del corso di formazione ed aggiornamento degli agricoltori residenti e la realizzazione delle strutture ed attrezzature di controllo previste. Inoltre, è indicato il riconoscimento economico alle provincie nei modi stabiliti e nell’ambito delle disponibilità di bilancio per l’impiego delle vigilanze che sono tenute ad impegnarsi per il raggiungimento fattivo dei risultati previsti dai piani di contenimento.