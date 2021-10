Terza dose di vaccino anti Covid, nell’ultima settimana sono state 1007 le persone over 80 e immunocompromesse che si sono sottoposte al richiamo vaccinale nel territorio Comasco: 335 le dosi somministrate nell’hub di Lariofiere ad Erba e 742 le iniezioni effettuate in via Napoleona a Como.

Intanto da Regione Lombardia arriva uno stanziamento di oltre 4 milioni di euro per coinvolgere i medici di medicina generale (Mmg) nelle campagne vaccinali antinfluenzale e anti-Covid. I fondi consentiranno di trovare nuovo personale medico e infermieristico così da ampliare gli orari degli ambulatori.

“Un contributo, quello dei medici di famiglia – spiega la vicepresidente e assessore al Welfare di regione Lombardia, Letizia Moratti – che riteniamo fondamentale non solo per affrontare l’ultimo miglio dell’emergenza pandemica, ma anche per farci trovare pronti all’arrivo di forme influenzali e a scongiurarne ricadute sulla popolazione, specie quella più anziana o fragile”.