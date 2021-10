Furto di generi alimentari in un supermercato di Erba, arrestata una donna romena di 48 anni residente in Liguria, ad Albenga. La donna ha nascosto nella borsa formaggi e salumi di qualità per un valore totale di 167 euro sottratti dagli scaffali dell’Iperal di via Volontari della Libertà.

E’ stata però notata e fermata dagli addetti alla sicurezza, che hanno poi allertato i carabinieri di Erba. La donna è stata arrestata e processata per direttissima con l’ipotesi di furto aggravato.