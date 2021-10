Oltre tre milioni e mezzo a sostegno delle famiglie. La Giunta di Regione Lombardia ha approvato un provvedimento che stabilisce la ripartizione del Fondo per le politiche della Famiglia, con l’obiettivo di sostenere i nuclei familiari in condizioni di fragilità e promozione delle responsabilità genitoriali.

“Con questa delibera – ha spiegato l’assessore regionale alla Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità, Alessandra Locatelli – intendiamo finalizzare le risorse del Fondo per le politiche della famiglia 2021, pari a 3.629.537 euro, da un lato per proseguire nel consolidamento del modello sperimentale di interventi volti a sostenere e a valorizzare le famiglie, in tutti i passaggi evolutivi del loro ciclo di vita, sul modello del centro per le famiglie, estendendo la sperimentazione anche alle 4 Ats non precedentemente coinvolte, ovvero quelle di Milano, Brescia, Bergamo e Montagna. Dall’altro per promuovere una nuova iniziativa finalizzata a sostenere le famiglie con figli attraverso la realizzazione di interventi di supporto alla genitorialità e per accrescere la socialità ed il benessere psico sociale dei minori che coinvolgeranno i Comuni singoli o associati in rete con gli enti del terzo settore”.

Nello specifico saranno destinati 1,7 milioni per la sperimentazione dei centri per la famiglia con l’assegnazione di euro 100.000 euro per ogni Ats già coinvolta e 300.000 euro per ciascuna delle nuove Ats. 400.000 sono destinati all’Ats di Milano. Infine, 1,9 milioni saranno destinati ad azioni volte a sostenere la genitorialità.