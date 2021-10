Secondo appuntamento all’Università Insubria per il seminario “Scienza& Fantascienza”. Si svolgerà su Teams giovedì 21 ottobre alle ore 14.30 e sarà aperto al pubblico.

Il titolo dell’incontro è “Gli eroi vivono ancora!”, evento a cui prenderanno parte gli ospiti: Fausto Desalu (Italia), velocista, medaglia d’oro nella 4×100 alle Olimpiadi di Tokyo; Julio Valdivia (Perù), astrobiologo, direttore di un progetto per far crescere vegetali su Marte; Laura Albertella (Italia), guida turistica, fondatrice della casa di accoglienza «Fontana vivace» per bambini in affido; Wael Farouq (Egitto), docente universitario di lingua araba che da anni lavora per favorire il dialogo interreligioso; Rose Busingye (Uganda), infermiera, fondatrice dell’International Meeting Point di Kampala, punto di accoglienza per i malati di Aids.



“Scienza & fantascienza”, giunto ormai alla sua nona edizione, è organizzato da Paolo Musso, docente del Dipartimento di Scienze umane per l’innovazione e il territorio. «Nel ciclo di quest’anno – spiega Musso – stiamo cercando di capire in cosa consiste davvero l’eroismo e, soprattutto, un eroismo adeguato alle necessità del nostro tempo. Siamo partiti dalla fantascienza, analizzando l’evoluzione dei supereroi e le ragioni della loro popolarità e successivamente allargheremo il discorso anche ad altri ambiti».

Il seminario è inserito nel contesto dei corsi di Scienze della comunicazione, triennale e magistrale, ma è aperto anche al pubblico esterno. I prossimi appuntamenti, sempre alle 14.30, sono in programma per giovedì 11 novembre “Che c’entra Dante coi supereroi?” e giovedì 25 novembre “Senza macchia e senza paura? La figura dell’eroe nell’era del disincanto”.

Per seguire l’incontro di domani, basterà unirsi alla piattaforma Teams cliccando su questo link: https://www.uninsubria.it/scienza-fantascienza-eroi.

Altre informazioni: https://www.uninsubria.it/IX-Scienza-Fantascienza