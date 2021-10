Terapie intensive sotto quota 50 e tasso di positività allo 0,4% in Lombardia. Nel bollettino quotidiano sull’andamento della pandemia sono 390 i nuovi casi accertati a fronte di 103.224 tamponi processati. Nelle ultime 24 ore due cittadini lombardi hanno perso la vita per il Covid.

Migliora la situazione nelle terapie intensive, dove sono complessivamente 49 i degenti ricoverati per il virus, 2 in meno rispetto a ieri. Risalgono a 281 invece, 7 più di ieri i pazienti nei reparti Covid ordinari.

Per il terzo giorno consecutivo la provincia di Como non registra nuovi contagi. A Milano sono 138 i casi accertati.