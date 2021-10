“Cosa rimane a chi resta”, è il titolo dell’incontro pubblico in programma domani mattina alle ore 10.00 a Cantù al Teatro San Teodoro. Il convegno è organizzato in occasione dell’esposizione in piazza Garibaldi della teca contenente i resti della Quarto Savona Quindici, l’auto sulla quale persero la vita gli agenti di scorta al magistrato Giovanni Falcone il 23 maggio 1992, giorno della Strage di Capaci.

Sarà presente il presidente dell’’Associazione Quarto Savona Quindici, Tina Montinaro. Interverranno anche il sottosegretario al Ministero dell’Interno, Nicola Molteni; la coordinatrice della DDA di Milano, Alessandra Dolci; il presidente della Commissione Antimafia della Regione Lombardia, Monica Forte; il vicesindaco di Cantù, Giuseppe Molteni insieme con l’assessore alla Sicurezza e Legalità, Maurizio Cattaneo e il presidente della Consulta Permanente Sicurezza e Legalità, Benedetto Madonia.

Il convegno, organizzato dal Comune di Cantù e dalla Consulta Permanente sulla Sicurezza Urbana e Legalità, in collaborazione con Centro Studi Sociali Contro Le Mafie Progetto San Francesco, è parte della rassegna Noi Siamo Loro, «Gli uomini passano, le idee restano e camminano sulle gambe di altri uomini».

L’incontro è organizzato nel rispetto delle misure di sicurezza previste.