Stabile il numero dei pazienti nelle terapie intensive della Lombardia e una vittima nelle ultime 24 ore in regione. Il bollettino del contagio segna come ogni lunedì un aumento dei casi più contenuto per il numero ridotto di tamponi, 32.829 in tutto. I test processati hanno evidenziato 119 nuovi positivi, con un tasso che si attesta attorno allo 0,3%.

Nei reparti di terapia intensiva restano 48 i pazienti ricoverati, lo stesso numero di ieri. Nei reparti ordinari invece sono 280 i degenti in cura per il Covid, con un aumento di 4 unità. All’ospedale Sant’Anna di San Fermo, riferimento provinciale per i malati con il virus, i letti occupati da pazienti Covid sono dieci.

In provincia di Como intanto i nuovi casi accertati sono 2.

Novità intanto sul fronte della campagna antinfluenzale. Le farmacie consegneranno ai medici di medicina generale e ai pediatri di libera scelta le fiale di vaccino antinfluenzale e pneumococco per i loro assistiti. I farmaci sono disponibili già da oggi grazie a un’intesa sottoscritta dalla Regione con Federfarma Lombardia e Assofarm/Confservizi Lombardia. I vaccini vengono acquistati dalle Ats e distribuiti tramite le farmacie.