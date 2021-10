Variante di Solbiate e Olgiate Comasco, vertice istituzionale organizzato da Regione Lombardia a cui hanno partecipato i Comuni interessati, la Provincia di Como, Anas. Trovato l’accordo sul tracciato del primo e secondo lotto dell’opera che sgraverà i centri abitati dei paesi dal traffico di attraversamento della SS 342 ‘Briantea’. La Provincia di Como realizzerà a proprie spese il primo lotto dell’opera, la cosiddetta Variante di Olgiate Comasco, mentre Anas realizzerà il secondo lotto, la Variante di Solbiate.

“Il confronto odierno – commenta l’assessore regionale alle Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile, Claudia Maria Terzi – ha prodotto ottimi risultati per il territorio dell’Olgiatese e del Comasco in generale, sbloccando una situazione di stallo. Regione Lombardia ha accolto le istanze territoriali attivando un tavolo di confronto con l’obiettivo di arrivare a soluzioni condivise”.

“L’obiettivo odierno – dichiara il presidente del Consiglio regionale Alessandro Fermi – era anzitutto licenziare il primo lotto che ha la sua funzionalità sia dal punto di vista viabilistico che come stimolo alla realizzazione della seconda tratta: la convergenza totale da parte di tutti gli enti presenti determina di fatto il via libera all’opera. Positivo anche l’approccio sul secondo lotto, che è in capo ad Anas: sull’ipotesi di tracciato verso nord ha la condivisione dei sindaci del territorio e può quindi proseguire nella progettazione”.

“Esprimo grande soddisfazione – aggiunge il sottosegretario ai rapporti con il Consiglio della Regione Lombardia Fabrizio Turba – per essere riusciti a trovare una soluzione tecnica per la realizzazione di una struttura viabilista fondamentale per il nostro territorio come la Variante alla SS 342 ‘Briantea’ (tratto Solbiate – Olgiate Comasco) da troppo tempo ferma alla linea di partenza”.