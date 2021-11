Trasferta a Trapani domani per la Pallacanestro Cantù. La S.Bernardo-Cinelandia Park di coach Marco Sodini giocherà alle 17 contro un team costruito last minute con grande attenzione al bilancio. Gli ospiti partono favoriti e sono in vetta alla classifica di A2 a punteggio pieno.

“La trasferta di Trapani, come del resto tutte quelle in Sicilia, cela dentro di sé alcune incognite prima di tutto legate al viaggio – sottolinea Sodini – Trapani è una squadra che va assolutamente rispettata perché nelle ultime settimane è riuscita a sopperire con grinta, organizzazione e idee chiare alla mancanza di giocatori per infortunio. Ci attende una partita da giocare con la massima attenzione possibile e con il massimo rispetto, con la volontà di proseguire un percorso che è ben lungi dall’essere finito”.