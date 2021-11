Nuovo, sostanziale nulla di fatto per il processo per l’incidente avvenuto a Ferragosto del 2018 in Sicilia e costato la vita al piccolo Marco Castelli, 7 anni. Il bambino, che abitava a Turate con i genitori, era in vacanza con mamma e papà in provincia di Agrigento. Il tragico schianto era avvenuto mentre la famiglia rientrava dopo una giornata al mare.

L’indagine sullo schianto ha coinvolto il conducente dell’altra auto, ma anche alcuni responsabili della manutenzione della strada e della segnaletica, che avrebbero evidenziato carenze. Dopo una serie di rinvii, giovedì scorso l’ennesimo slittamento perché l’avvocato del conducente dell’auto non si è potuto presentare causa Covid. Tutto rinviato al prossimo 27 gennaio, con l’ipotesi di riunire i diversi fascicoli aperti sullo stesso incidente. “A un anno e mezzo dalla richiesta di rinvio a giudizio e a 3 anni e mezzo dalla morte di Marco il processo è rimandato nuovamente e non è praticamente nemmeno iniziato, siamo davvero amareggiati”, le parole del papà del bimbo.