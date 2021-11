Il Comasco torna a superare i 100 contagi. Nelle ultime 24 ore i nuovi casi sono oggi 116. In totale in Lombardia sono 1.858 a fronte di 106.695 tamponi effettuati. Il tasso di positività risale all’1,7%.



Negli ospedali della regione rispetto a ieri si trovano 32 ricoverati in più nei reparti ordinari ( il totale sale quindi a 556) e ulteriori due nelle terapie intensive (dove complessivamente sono 53 i pazienti). Al drammatico conto delle vittime si aggiungono oggi 13 ulteriori decessi.

Lo scenario tracciato dal bollettino odierno vede sei province a tripla cifra. 609 nuovi positivi nel Milanese, 224 nel Bresciano, 213 nel territorio di Varese, 187 in quello di Monza e Brianza. 116 i contagi nel Comasco, 114 nella Bergamasca. Queste le zone con i numeri più alti. Il territorio con i dati più bassi è Sondrio con 24.