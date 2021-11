Era alla guida della sua auto quando, probabilmente per un malore, ha perso il controllo della vettura ed è uscito di strada andando a urtare tre veicoli in transito. Subito soccorso, un uomo di 45 anni di Figino Serenza è purtroppo morto poco dopo il trasferimento con l’elicottero del 118 all’ospedale Sant’Anna di San Fermo.

La dinamica dell’incidente è ancora al vaglio degli agenti della polizia locale di Cantù, intervenuti per i rilievi con la collaborazione dei colleghi di Figino, ma l’ipotesi più probabile è che fatale alla vittima sia stato un malore che ha poi causato lo schianto.

Il 45enne stava percorrendo sulla sua Nissan Qashqai la via Piemonte da Figino verso Cantù. Al confine tra i territori dei due comuni è avvenuto l’incidente. L’auto della vittima ha urtato tre vetture che viaggiavano in direzione opposta. Nessuno degli automobilisti coinvolti ha riportato ferite serie e sono stati proprio gli stessi conducenti a chiamare i soccorsi e, seguendo le indicazioni degli operatori del 118, a praticare il massaggio cardiaco fino all’arrivo dell’automedica e dell’ambulanza della Croce Azzurra. E’ stato poi chiesto l’invio dell’elisoccorso per il trasporto del 45enne al Sant’Anna. L’uomo è purtroppo morto in ospedale.