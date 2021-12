Muro pericolante nell’area dell’ex Ticosa di Como. Si tratta della parete che separa la zona comunale da un parcheggio privato. La segnalazione dei privati è arrivata agli uffici di Palazzo Cernezzi il 26 febbraio scorso.

Il muro di confine tra le due aree presenterebbe infatti diverse criticità. Per questo dunque il Comune ha avviato una serie di sopralluoghi e interventi localizzati di messa in sicurezza.

A breve partiranno infatti gli interventi di consolidamento della parete. “La scorsa settimana abbiamo avviato le operazioni di pulizia del verde del muro di confine”, ha spiegato l’assessore all’Ambiente Paolo Annoni. Il costo totale dell’intervento è stimato in 120mila euro. Alla somma andranno aggiunti altri 23mila euro per il progetto di rifacimento che andrà redatto da un team di professionisti formato da quattro persone.

Occorrerà ora capire quali saranno i tempi dell’operazione e come impatteranno sulla realizzazione del futuro parcheggio che l’amministrazione dovrebbe realizzare davanti all’edificio della Santarella.

Intanto la prossima settimana si chiuderanno i tempi per partecipare al bando per i lavori di completamento della bonifica dell’area ex Ticosa. Un passaggio importante e soprattutto atteso per poter finalmente partire con il cantiere e ripulire una volta per tutte l’area dagli inquinamenti.