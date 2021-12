Temperature in picchiata, il freddo è arrivato. L’aria artica che sta irrompendo sul mediterraneo centrale si sta facendo sentire in tutta la Penisola con molte regioni che hanno vissuto un assaggio di inverno con le prime nevicate. Anche in Lombardia nelle scorse ore sono caduti i primi fiocchi bianchi, in provincia di Como imbiancata la Valle Intelvi, Brunate e alcune zone dell’Olgiatese. Oggi e domani tregua, sole sì ma aria fredda spinta anche da raffiche di vento. A partire da mercoledì secondo gli esperti di 3B Meteo torneranno le nuvole e nella notte tra mercoledì e giovedì non è esclusa qualche precipitazione. Le temperature massime non supereranno i 10 gradi fino a venerdì e nel weekend probabilmente subiranno un altro calo, portando le minime sottozero. Già in questi ultimi giorni di novembre il freddo si è fatto più inteso, trend che proseguirà – dunque – con l’inizio di dicembre.