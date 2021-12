E’ andata in scena ieri sera al Teatro Sociale di Como, l’annuale cena di raccolta fondi organizzata dalla delegazione di Como della Fondazione Umberto Veronesi, guidata da Francesca Ruffini Stoppani, per finanziare la ricerca scientifica sui tumori pediatrici e nello specifico il protocollo di cura SIOPEN sul neuroblastoma ad alto rischio.

Francesca Ruffini Stoppani e Paolo Veronesi

Il neuroblastoma è un tumore del sistema nervoso periferico: rappresenta, in età pediatrica, la terza neoplasia per frequenza dopo le leucemie e i tumori cerebrali. Il 10% di tutti i tumori maligni dei bambini sono neuroblastoma, ed è il tumore più frequente nei primi cinque anni di vita con un’età media alla diagnosi di circa due anni. La prognosi dei pazienti affetti da neuroblastoma ad alto rischio è progressivamente migliorata nel corso degli anni, grazie a una strategia combinata di diverse terapie, tuttavia l’attuale sopravvivenza a tre anni non supera il 50%. Un ulteriore miglioramento dell’esito del paziente può essere possibile grazie a questo nuovo protocollo di cura.