Incidente stradale intorno alle 18 di questo pomeriggio a Carugo in via Cadorna. Un’auto si è scontrata contro un palo della luce. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco di Cantù e i mezzi di soccorso. Ferito nell’impatto un uomo di 60 anni trasportato in ospedale in codice giallo (media gravità).

Secondo una prima ricostruzione della dinamica dei fatti l’uomo avrebbe avuto un malore perdendo così il controllo dell’auto sbattendo contro un palo.