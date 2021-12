Giochi rotti o rovinati e pavimentazione sconnessa e poco sicura per i più piccoli. Al via la riqualificazione dei giardini pubblici comaschi dedicati ai bambini. La giunta comunale ha approvato il documento di fattibilità per la riqualificazione del parco di via Vittorio Emanuele e per quello di via El Alamein. La cifra complessiva stanziata per i due interventi è di 150mila euro.

Per quanto riguarda il rifacimento del giardino pubblico che si trova in via Vittorio Emanuele gli interventi riguarderanno l’adeguamento e l’integrazione dei giochi anche inclusivi e la sistemazione della pavimentazione. Sarà infatti creato un percorso pensato per i bambini e privo dunque di barriere architettoniche. Si tratta di lavori – come si legge nella delibera di giunta – necessari al fine di rinnovare e mettere in sicurezza uno spazio molto utilizzato dai bambini.

Stessa sorte per il giardino di via El Alamein. In questo caso l’amministrazione ha deciso di posizionare giochi per bambini. Un intervento atteso dai cittadini e soprattutto dalle famiglie con bambini.