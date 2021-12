Ladri in azione nel capoluogo lariano. Presa di mira una palazzina di via Isonzo. I malviventi hanno agito ieri, probabilmente nel tardo pomeriggio, approfittando del buio ma prima che i residenti nell’abitazione tornassero a casa. Indagini degli agenti della polizia di Stato di Como.

Il colpo è stato segnalato alle forze dell’ordine ieri sera poco dopo le 21, quando i padroni di casa, rientrando, hanno trovato l’abitazione a soqquadro. In via Isonzo sono intervenuti gli agenti delle volanti della questura di Como, che hanno effettuato un sopralluogo e raccolto le dichiarazioni dei derubati.

I ladri sono riusciti a entrare in due dei tre piani della palazzina presa di mira, forzando una finestra e una tapparella al piano terra. I malviventi hanno messo sottosopra la casa e sarebbero riusciti a rubare alcuni orologi di valore e altri oggetti, anche se il bottino non è ancora stato quantificato.

Le forze dell’ordine hanno intensificato i controlli, anche con servizi coordinati per presidiare il territorio in particolare per prevenire i reati predatori, con il coinvolgimento di polizia e carabinieri e il supporto anche di personale dell’anticrimine Lombardia. Ogni giorno vengono previsti servizi mirati in una zona in particolare del territorio provinciale.