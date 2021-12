Ricoveri ancora in aumento all’ospedale Sant’Anna, mentre cresce la pressione su tutto il sistema sanitario lombardo per l’aumento dei contagi. In base all’ultimo bollettino regionale, sono oltre 2mila i nuovi casi Covid accertati, anche se il tasso di positività è in calo rispetto ai giorni scorsi e si attesta all’1,3%.

“A distanza di quasi due anni continuiamo ad essere impegnati nella cura e nel ricovero dei pazienti – sottolinea il direttore generale dell’Asst Lariana, Fabio Banfi – L’ultimo aggiornamento di oggi registrava 64 degenti, di cui 53 già ricoverati al Sant’Anna, e 11 in attesa al pronto soccorso. Siamo in prima linea sul fronte dell’effettuazione di test e tamponi così come nell’organizzazione e implementazione delle azioni previste dal piano vaccinale”.

I dati del Sant’Anna si inseriscono in un quadro regionale che da giorni vede crescere i contagi e i ricoveri. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 163.960 tamponi e accertati 2.223 nuovi positivi al virus. Negli ospedali lombardi sono ricoverati 848 pazienti, 31 più di ieri. Le terapie intensive risalgono sopra quota 100 e sono oggi 103 i pazienti in condizioni più gravi ricoverati, 4 in più di ieri. Elevato purtroppo anche il numero più drammatico, quello delle vittime, che sono state 15 in Lombardia nelle ultime 24 ore.

In provincia di Como sono stati accertati 143 nuovi contagi. Tre province, Brescia, Monza e Brianza e Varese sopra i 200 casi.