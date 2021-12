Al via la seconda edizione dello speciale calendario dell’Avvento – Natale in Villa – si terrà tutti i giorni dall’1 al 24 dicembre 2021, dal martedì al giovedì online sulla pagina Facebook, dal venerdì al lunedì presso il museo di Villa Bernasconi negli orari di apertura (h. 10-18).

La novità di quest’anno è il Presepe Napoletano realizzato, in collaborazione con l’Associazione italiana Amici del Presepio di Tremezzina, dall’artista Giuseppe Ercolano ed esposto nella stanza della Musica dove è allestita, non a caso, anche la mostra Visioni di Lago.

Il presepe napoletano infatti è ambientato a Villa Balbianello, con la presenza di personaggi iconici come Renzo e Lucia e la colonna sonora curata per l’occasione da Davide Van De Sfroos.

Informazioni e prenotazioni www.villabernasconi.eu