Nella mattinata di ieri al Punto Prelievi di via Napoleona a Como si sono presentate circa ottanta persone senza prenotazione. Essendo convocate per la stessa mattina con regolare prenotazione altrettante persone, la sala d’attesa si è rapidamente riempita, con conseguente segnalazione di assembramenti da parte dei presenti.

Asst Lariana torna a ribadire che l’accesso ai Punti Prelievo può avvenire solo su prenotazione che si può effettuare on line attraverso il sistema Zero Coda oppure per telefono contattando il call center regionale al numero 800.638638

Sul sito di Asst è disponibile il riepilogo completo delle modalità di prenotazione dei Punti Prelievo presenti sul territorio.

Punti prelievo e modalità di prenotazione

VIA NAPOLEONA, CANTU’, MARIANO COMENSE, PONTE LAMBRO, LOMAZZO, OLGIATE COMASCO, LURATE CACCIVIO, FINO MORNASCO, MASLIANICO, TAVERNERIO: CALL CENTER REGIONALE + ZERO CODA



CAMPIONE D’ITALIA: chiamare i numeri 0041/91/6497107 o 6497108 (dal lunedì al venerdì 8.30-12.30 e il lunedì e il mercoledì 14-16)

MENAGGIO: ZERO CODA + 0344/33219 dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12 e dalle 13 alle 14.30

PORLEZZA: chiamare il numero 0344/33219 dal lunedì al venerdì 10-12 e 13-14.30

CENTRO VALLE INTELVI: chiamare il numero 0344/33219 dal lunedì al venerdì 10-12 e 13-14.30

SAN BARTOLOMEO VAL CAVARGNA: chiamare il numero 0344/33219 dal lunedì al venerdì 10-12 e 13-14.30

Prenotazione con call center e con Zero Coda

L’utente si presenta il giorno della prestazione nel Punto Prelievi prescelto; si presenta non prima di 15 minuti dall’appuntamento; dopo la misurazione della temperatura all’ingresso, si reca al Punto Prelievi e prende un numero al totem, dove presente (facendo attenzione alle categorie indicate); paga la prestazione, se previsto, e attende la chiamata del numero; dove non c’è il totem si prende il numero nell’apposito distributore All’atto della prenotazione (che si può effettuare attraverso cellulare, tablet, computer) bisogna registrarsi indicando nome e cognome, codice fiscale, indirizzo mail e numero di cellulare; si riceverà un messaggio di posta con l’avvenuta registrazione e un secondo messaggio contenente le credenziali di accesso (username e password) da utilizzare per le future prenotazioni.

Il numero che si riceverà per mail sarà il numero che apparirà sui monitor nei Punti Prelievo di Cantù, via Napoleona, Menaggio, Olgiate Comasco, Lurate Caccivio, Fino Mornasco. Negli altri Punti Prelievo l’utente sarà chiamato a voce (sempre con quel numero di riferimento) dal personale.