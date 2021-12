Valori di ferro più alti della norma nell’acqua potabile presente nella scuola materna Luca Mauri di via Tibaldi. È la denuncia che arriva in consiglio comunale a Como da Paolo Martinelli, ex gruppo Rapinese passato ora al Misto.

“Nell’acqua risulta un valore alto di ferro non conforme agli standard – ha spiegato Martinelli – La dirigente dell’istituto ha rassicurato che mentre saranno effettuate nuove verifiche sarà utilizzata l’acqua in bottiglia anche per cucinare”.

“Siamo a conoscenza della problematica relativa all’acqua – ha risposto l’assessore alle Politiche Educative di Palazzo Cernezzi Alessandra Bonduri – Ci siamo confrontati con la dirigente del plesso per cercare di capire come siano finiti dei detriti ferrosi nell’acqua, probabilmente a causa di lavori ma stiamo effettuando ulteriori verifiche. Facciamo due controlli all’anno ed è la prima volta che risulta questo tipo di contaminazione. Da oggi i bambini berranno l’acqua in bottiglia”.