A Como uniti nella solidarietà, torna l’iniziativa “Panettone Sospeso” della Delegazione Lariana dell’Accademia Italiana della Cucina realizzata dai Panificatori, Pasticcieri della Provincia di Como associati a Confcommercio Como. Dopo il successo dello scorso anno – raccolti 120 panettoni artigianali – torna la proposta di solidarietà.

“Quest’anno, come già avvenuto in primavera con la Colomba Sospesa – spiega il Direttore di Confcommercio Como Graziano Monetti – abbiamo voluto estendere la partecipazione a tutti i panifici e pasticcieri della Provincia di Como. Così facendo contiamo di poter raggiungere un maggior numero di famiglie bisognose, perché purtroppo, come sappiamo, gli effetti dell’emergenza Coronavirus hanno generato e continuano a generare sempre nuova povertà”

Partecipare è semplice: il consumatore acquista un panettone artigianale nelle panetterie o le pasticcerie associate a Confcommercio Como che aderiscono all’iniziativa. Gli acquirenti potranno acquistarne un altro da devolvere ai bisognosi e nel medesimo momento, il produttore ne metterà a disposizione un terzo, in modo tale che sul prodotto “sospeso” nessuno ne trarrà guadagno. Dal primo “Panettone Sospeso” acquistato ne verranno consegnati due ai destinatari dell’atto benefico.

I panettoni verranno raccolti nei giorni precedenti il Natale e immediatamente seguenti in modo da consentire al Banco Alimentare della Lombardia di procedere con la distribuzione presso la rete di assistenza legata al Mondo della Fragilità Familiare e Sociale in base alle richieste pervenute dalle strutture caritative.

Come aderire all’iniziativa

L’Associazione invita i panificatori e pasticcieri che volessero unirsi all’iniziativa a contattare gli uffici di Confcommercio Como chiamando il numero 0312441 o scrivendo a info@confcommerciocomo.it e rivolge un invito anche ai cittadini: comprate un panettone artigianale di qualità ricordandovi di aggiungere l’acquisto di una “Panettone Sospeso”.