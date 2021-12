Superano soglia 200 i nuovi casi positivi al Coronavirus in Canton Ticino. Sono infatti 204 le persone risultate positive nelle ultime 24 ore. Si registra inoltre un decesso e un lieve incremento dei ricoveri a causa della COVID-19 che sale a 72 (due in più di ieri), 8 di loro in terapia intensiva (+1 rispetto a ieri).