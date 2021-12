Hanno forzato la porta del palazzo comunale di Albese con Cassano e hanno rubato materiale da lavoro. Scoperti dai carabinieri nel corso dei controlli notturni hanno – infine – ammesso le proprie responsabilità e sono stati denunciati per furto. Protagonisti tre giovanissimi italiani, di età compresa tra i 15 e i 16 anni, residenti tra Tavernerio e Albese. In base a quanto è stato riscostruito dai militari del Nucleo Operativo e Radiomobile i tre minorenni, la scorsa notte, dopo aver forzato la porta di accesso del municipio hanno portato via vario materiale da lavoro. Una volta sorpresi ,non sapendo giustificarne il possesso, hanno infine ammesso le proprie responsabilità e – come detto – sono stati denunciati.