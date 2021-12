Incidente stradale questa mattina intorno alle 5.30 in via Pasquale Paoli a Como. Un’auto – per causa ancora da chiarire – è uscita di strada. Un 55enne è rimasto ferito nell’impatto ed è stata trasportato in codice giallo – media gravità – all’ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia.

Sul posto oltre ai mezzi di soccorso sono intervenuti i vigili del fuoco della sede di via Valleggio per la messa in sicurezza dell’area dove è accaduto l’incidente.